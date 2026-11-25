¿Hasta cuándo tendremos que vivir con miedo de salir de casa, caminar por el barrio o simplemente tomar un autobús? La violencia en el país parece no dar tregua y cada nuevo hecho de sangre está confirmando que la inseguridad alcanza espacios donde antes los ciudadanos se sentían “relativamente tranquilos”.

El reciente ataque armado contra un bus de la ruta San Vicente San Miguelito, en Chilibre, que dejó un muerto y cuatro personas heridas, es una muestra alarmante de hasta dónde está llegando la violencia. ¿Qué culpa tienen los pasajeros de quedar atrapados en medio de una lluvia de balas? ¿Quién garantiza que mañana no será otro transporte público el escenario?

La pregunta que muchos se hacen en las redes sociales: ¿dónde está y qué está haciendo la Policía Nacional para recuperar el control de las calles? ¿Está cumpliendo su rol de proteger a la ciudadanía? No basta con llegar después de una balacera, acordonar la escena y comenzar las investigaciones.

La sensación que mantiene gran parte de la ciudadania es que los delincuentes están ganando terreno y apropiándose de espacios que son transitados por niños, jóvenes y adultos mayores. Tienen que darse cuenta de que esto ya no se trata solamente de disputas entre bandas.