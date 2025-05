La tormenta perfecta que podría estar formándose

El ambiente social en Panamá se mantiene nublado, con el sonido de truenos a la distancia en anuncio de una tempestad. Desde el último estallido social, que fue una combinación muy particular de factores aislados, los sectores denominados “defensores del pueblo” han buscado repetir un levantamiento que sacuda las fibras de la misma manera como en aquellos meses finales de 2023. El gobierno ha realizado las tareas propuestas, buscando resolver el tema de la Caja de Seguro Social, un incendio que ha ardido por años, muy similar a un famoso pueblo estadounidense llamado “Centralia”, cuyas minas de carbón empezaron a arder un día y no han parado hasta volverse décadas. Las fuerzas del orden público se han mantenido en las calles desde el inicio de las manifestaciones, teniendo enfrentamientos aislados y manteniendo una extraña tranquilidad que se siente en las vías dispersas y las cortas horas al volante. Cada día que pasa parece otro capítulo de relleno en esta historia, dando indicios del inicio de algo, pero que aún no deja ver la magnitud de sus colores y si será igual o de mayor tamaño a aquella tormenta perfecta de 2023.

* Diseñador gráfico.