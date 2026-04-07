La ‘Sele’ de Panamá le puede anotar tres goles a Inglaterra

Cuando determinaron que la selección de Inglaterra iba a jugar con su similar de Panamá en el Mundial FIFA 2026 [en la fase de grupos], escuche a un joven decir que nos iban a masacrar, porque es uno de los equipos muy poderosos del planeta fútbol y cuenta con jugadores de primer nivel. Le dije que aun así se les podía ganar, toda vez que eran humanos. Contestó que eso era imposible. Como estoy acostumbrado a ver manifestarse lo imposible, creo que todo es posible. Hace poco me enteré de que Senegal le ganó a Inglaterra, que, también, le ganó a Brasil, que Japón le ganó a Alemania. Todo es posible Bien, no he declarado que Panamá le ha de ganar, pero sí que le puede propinar tres goles y me atrevo a decir que le puede complicar el partido. Los recursos existen, sólo hay que ver si los técnicos los desean implementar. Por ejemplo: Jugar con el futbolista fantasma; usar la estrategia de mover el centro tonal; jugar lo absurdo; aplicar el agotamiento al equipo contrario; jugar con todos los jugadores, aún los de la banca, los 90 minutos; dirigir al equipo “sin dirigirlo”; jugar sin jugar; introducir a la barra al cuerpo técnico de dirección, etc. Una simple onda derrotó a un gigante (David); una mujer dirigió al ejército de su país, Francia, a ganarle al poderoso ejército de Inglaterra (Juana de Arco); otra mujer contuvo por muchos años, con su ejército de africanos, de arcos, lanzas y flechas, al poderoso ejército de Portugal (Reina Nzinga). La tecnología y la tradición histórica pueden ser derrotadas con concepciones nuevas. El arco corto de los bárbaros, mongoles, (Gengis Khan), venció al arco largo de los europeos. Los aborígenes de Estados Unidos, con su lengua nativa, vencieron a las estrategias de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Panamá ha demostrado que cuenta con seres capaces de escribir libros en la historia, el mejor boxeador de todos los tiempos, Roberto Durán, el mejor jinete de la historia, Laffit Pincay Jr., el mejor basquetbolista del mundo, Pedro “El Mago” Rivas, la mejor selección de futbol de Centroamérica, sin contar con los estadios ni las infraestructuras adecuadas, la selección de futbol. Inglaterra puede ser un punto más en nuestra historia si utilizamos la sabiduría del panameño y se procede con amplitud de espíritu. * Profesor de Historia.