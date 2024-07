La primera victoria de Oscar Piastri

El inicio de la segunda mitad del campeonato de Fórmula 1 trajo un renovado drama en las distintas escuderías que componen la parrilla. El australiano Oscar Piastri (McLaren) se alzó con su primer triunfo, aunque agridulce debido a todo lo que ocurrió en el circuito de Hungaroring, en Hungría.

Pese a que McLaren cometió varios errores de estrategias, lograron colocar a Piastri en el primer lugar y a Lando Norris en el segundo. Lando largó en la pole, luego fue superado por Piastri, más tarde por decisiones del equipo y retrasos extraños Lando volvió a la punta, para que luego, faltando dos vueltas volver a darle el primer lugar a Piastri.

No hace falta decir que la comunicación entre la radio de cada piloto fue álgida y cargada de tensión. Al final vimos a un triunfante, pero estoico Piastri y un volatil Norris salir de cada coche, respectivamente. Otro clip dramático fue la cinematográfica pelea en la pista entre Lewis Hamilton y el actual campeón Max Verstappen. Aunque Red Bull tenía el auto más rápido, el Mercedes no se dejó rebasar. En medio de la desesperación, Verstappen intentó adelantar a Hamilton con una pobre estrategia que al final solo lo perjudicó a él mismo. Verstappen sigue liderando el mundial de pilotos, seguido de Norris, por lo que se comenta que la estrategia caballerosa de McLaren podría ser contraproducente, porque realmente cada punto es importante en la sumatoria. Durante varios años el dominio de Red Bull fue casi absoluto, no obstante, esta temporada se ha vuelto tan impredecible que en 13 carreras unos 7 pilotos se han alzado con la gloria. El resto de la temporada promete.

* Periodista.