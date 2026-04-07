La Inteligencia Artificial no reemplaza: amplifica

La consultora McKinsey, al publicar su nuevo Skill Change Index a 5 años, ha vuelto a poner sobre la mesa una idea que, aunque elegante en su formulación, resulta limitada en su alcance. Medir el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) desde la lógica de qué tareas humanas podrá sustituir y cuáles dejará intactas. Ese enfoque, aunque útil para ciertos análisis laborales, se queda corto para entender lo que realmente está ocurriendo. El error de fondo es mirar la IA con lentes viejos. Todavía demasiados líderes evalúan estas tecnologías como si su valor dependiera, sobre todo, de automatizar rutinas, reducir horas hombre o recortar estructuras. Pero esa no es la transformación más profunda. La verdadera ruptura está en la capacidad de ampliación. La IA no solo ejecuta más rápido. Expande el rango de lo posible. Permite analizar más variables, modelar más escenarios, sintetizar más información y elevar la calidad de decisiones que antes dependían de tiempos, equipos o capacidades insuficientes.

Así ha ocurrido con las grandes tecnologías que cambiaron industrias enteras. No ganaron relevancia por reemplazar personas, sino por habilitar nuevos niveles de diseño, análisis, precisión y sofisticación. No redujeron únicamente trabajo, ampliaron fronteras.

Por eso, medir la IA por el tiempo que ahorra es quedarse en la superficie. El verdadero valor está en cuánto multiplica la capacidad de pensar mejor, decidir mejor y acertar más. Ahí es donde empieza la ventaja competitiva real. *Consultor en Transformación Digital.