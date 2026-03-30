La hora del planeta Tierra

Con el avance de la tecnología, los retos en la humanidad están proyectando nuevas transformaciones, mas es necesario enfocarse en descubrir lo bueno y negativo de ella. La celebración del día mundial de la Hora de La Tierra, evento donde agrupaciones como la Fundación de la Vida Silvestre, WWF, convocaba a la unidad mundial, recalcando cuidar la electricidad como recurso fundamental en la vida de los seres humanos. Con este evento se pretende concienciar a la sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático, preservación del agua potable y conservar las fuentes de energías utilizando energía limpia como forma de prevenir alto consumo energético a nivel mundial. En un mundo donde la Inteligencia Artificial, el Internet y la era de las telecomunicaciones ha entrado en la digitalización de las grandes empresas, es necesario actualizar nuestra conciencia, donde los avances tecnológicos deben ser prioridad en nuestros hogares, pero jamás debemos olvidar nuestra responsabilidad de cuidar nuestra bella casa, La Tierra. Es prioridad cuidar la electricidad, el agua potable y en especial nuestro propio sentido de existencia, donde Dios nos ha permitido vivir por más de miles de años visualizando que el Día de la Hora de la Tierra es una fecha que tenemos como un gran reto y responsabilidad, cuidar nuestros recursos naturales por todas las generaciones.

* El autor es periodista.