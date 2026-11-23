En las fiestas patrias que recorre todo el mes de noviembre, los funcionarios del más alto nivel gubernamental, profesores, gobernadores, alcaldes, representantes del barrio y hasta el abuelo que se asoma a ver los desfiles, exhiben una camisa guayabera.

Las hay de manga corta y manga larga, pero con sus imprescindibles 4 bolsillos frontales con pliegues y botones. Pliegues finos cosidos verticalmente en la parte frontal y trasera. Diseñada con dobladillo recto y aberturas laterales para llevar suelta, por fuera del pantalón, adaptada a climas cálidos y húmedos.

Las hay de diversos colores y telas. las más apreciada son las de color blanco, de tela de lino, tejido tradicional y más elegante para las de gala, de algodón suave al tacto, cómodo y absorbente, de popelina de algodón, mezclas de algodón con poliéster o sintéticos, hasta las camisas de seda, empleada en versiones exclusivas de alta costura o eventos nocturnos formales, por su caída fluida y brillo discreto.

Algunos historiadores señalan que esta camisa proviene de Cuba, como se utilizaba cerca del río Yayabo, inicialmente se le conoció como yayabera. Con el tiempo, debido a que los campesinos usaban sus grandes bolsillos para transportar guayabas, derivó en el nombre actual.