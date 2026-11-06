¿Cuando nos jubilamos lo hacemos del trabajo y también de la vida?Durante años trabajamos, desarrollamos una profesión, formamos nuestra familia y buscamos estabilidad económica; sin embargo pocas veces hacemos un alto para pensar en cómo será nuestra vida cuando llegue el momento de jubilarnos. Esta etapa considerada una de las mayores conquistas sociales, representa para muchos una contradicción: en vez de significar descanso, libertad, nuevas oportunidades se vuelve una etapa de pérdida.

Se pierde la rutina, el contacto diario con los compañeros, el reconocimiento profesional y en algunos casos, hasta el sentido de pertenencia y utilidad.

Sin embargo ¿por qué una persona que ha dedicado gran parte de su vida a trabajar debe sentir que es menos valiosa cuando deja de hacerlo?

La respuesta está,en parte, en la sociedad que por años ha vinculado el valor de las personas con su capacidad para producir económicamente.

En Panamá el debate sobre la etapa de jubilación se concentra en las pensiones ; aunque la seguridad económica es fundamental no es lo único que nos garantizará el bienestar; la salud, las relaciones, la autonomía y la posibilidad de construir nuevos propósitos son otras variables importantes.

Prepararnos para esta etapa es una responsabilidad compartida. Las empresas pueden ofrecer programas de preparación para el retiro donde ofrezcan orientación emocional y financiera. El estado por su parte debe promover oponerse aprendizaje, participación comunitaria y trabajo flexible para aquellos que deseen continuar activos; cada persona debe cultivar intereses y vínculos más allá de su ocupación.

No todos podemos llegar a la etapa de jubilación con las mismas oportunidades; por esto planificar individualmente no sustituirá las políticas públicas que puedan contribuir a reducir las desigualdades.

La experiencia acumulada durante años no desaparece con el último salario; jubilarnos tampoco nos obliga a seguir produciendo para demostrar nuestro valor.

Podemos jubilarnos de nuestro empleo sin renunciar a nuestra dignidad, nuestros sueños y nuestra participación social.