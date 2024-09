IA: Cambio o desaparición

En mi pasado corporativo, cuando lideraba un proyecto de Transformación Digital en un prestigioso Grupo Editorial, el dueño tenía una lapidaria frase que traída a la realidad actual con la Inteligencia Artificial (IA) sería algo como: “Es preferible cambiar ante la incertidumbre que todavía existe en el uso práctico y real que se le da a la Inteligencia Artificial en los negocios, a no cambiar y saber que el negocio va a desaparecer”.

Esta frase, que resonaba como un mantra en nuestras reuniones, cobra hoy más relevancia que nunca.

La adopción de la IA en los negocios está lejos de ser opcional; es un imperativo estratégico. Sin embargo, es comprensible que las empresas enfrenten dudas.

La inteligencia artificial ha sido descrita como una herramienta capaz de transformar sectores enteros, pero al mismo tiempo, su aplicación práctica sigue envuelta en interrogantes. ¿Cómo medir el impacto real en la productividad y los resultados del negocio? ¿Cuáles son los límites éticos de su uso? Y, lo más importante, ¿cómo podemos equilibrar la automatización con la preservación de empleos?

La clave no es esperar a que todas estas preguntas se resuelvan, sino actuar a pesar de ellas. Las empresas que buscan claridad absoluta antes de dar el salto hacia la IA se arriesgan a quedar obsoletas en un mercado donde la agilidad es más valiosa que la certeza.

Mientras las respuestas definitivas sobre el uso de IA en el mundo real se siguen construyendo, las organizaciones que experimentan fallan y ajustan, están pavimentando el camino del futuro.

El verdadero riesgo no radica en adoptar la IA en medio de la incertidumbre; el riesgo real está en no adoptar el cambio. La tecnología seguirá evolucionando, y aquellos que no se adapten a tiempo perderán relevancia en un entorno cada vez más competitivo.

Al final, no se trata de tener todas las respuestas hoy, sino de estar dispuestos a formular las preguntas adecuadas. Este enfoque desafía la inercia y abraza la innovación como un proceso continuo, alineado con la transformación digital global.

* Consultor en Transformación Digital.