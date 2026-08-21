Se ha vuelto costumbre, mas con el uso de las llamadas redes sociales, opinar de manera grosera, visceral y con odio a los funcionarios o figuras públicas una vez dejan el cargo, lo que popularmente se conoce como “hacer leña del árbol caído”.

Este aforismo describe la conducta de atacar, criticar, humillar o aprovecharse de alguien cuando ha sufrido una desgracia, ha perdido su posición de poder o se encuentra en un momento de gran debilidad.

Pero los que “hacen leña del árbol caído” se retratan como oportunista y cobardía humana. Quienes no se atrevían a confrontar a la persona cuando era fuerte, aprovechan su caída para cebarse con ella sin riesgo a una respuesta contundente y quizás, con graves consecuencias.

En la vida rural talar un árbol grande, sano y firme requería mucho esfuerzo, herramientas pesadas y conllevaba riesgos. Sin embargo, cuando una tormenta, un rayo o la vejez hacían caer, la situación cambiaba: El árbol en el suelo ya no imponía peligro. Cualquiera podía acercase con un hacha simple para cortar ramas y llevarse madera fácilmente.

En una fábula griega, un león que antes infundía terror en la selva yace moribundo. El jabalí le clava sus colmillos, el toro lo cornadas y hasta el asno —conocido por su mansedumbre— le da una coz en la cabeza. El león lamenta que incluso, los más cobardes se atrevan a ultrajarlo solo cuando ya no puede defenderse.