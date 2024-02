Fórmula 1 regresa con todo su drama

Ayer se llevó a cabo la primera jornada de ensayos de pretemporada de Fórmula 1 en el circuito de Sakhir, en Baréin, sin ninguna sorpresa. Un Max Verstappen a la cabeza, seguido de Lando Norris y en tercero Carlos Sainz.

Verstappen, con 26 años, buscará su cuarta corona con la escudería Red Bull, equipo que inició el año enfrentando un caso mediático contra su director Christian Horner, quien no ha sido cesado, ni suspendido mientras se desarrollan las investigaciones internas por presunto acoso. El mexicano Sergio Pérez termina este año con Red Bull, dejándolo libre para negociar con otros equipos o extender su contrato.

En esta temporada se espera que las “papayas” de Mclaren, Lando Norris y Oscar Piastri brillen, ya que según expertos, estos jóvenes de 24 y 22 años podrían convertirse en los próximos campeones dominantes.

Mercedes AMG Petronas Motorsport busca alzar algún premio, junto con el director Toto Wolff, quien también se vio envuelto en un escándalo, pero por parte de su esposa Susie Wolf, quien fue indiciada por presunto conflicto de interés. La alineación de George Russel y Lewis Hamilton solo se mantendrá hasta este año, ya que en 2025 Hamilton correrá para Ferrari, junto a Charles Leclerc.

Dejando a Carlos Sainz sin puesto para la temporada 2025. Irónicamente en 2023 el único piloto, no Red Bull, que ganó algún premio fue Sainz. Mañana estrena la serie documental Drive To Survive, en donde veremos el detrás de cámara de la temporada pasada y que de seguro destapará varios dramas que no vimos en las carreras. * Periodista.