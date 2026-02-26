Expectativa del turismo 2026

Las nuevas expectativas del viajero moderno, después de la pandemia, han obligado a que la innovación deje de ser opcional y se convierta en una necesidad para al sector turístico panameño. Pues, iniciar un proceso de transformación donde se prioriza experiencias auténticas y sostenibles dando un impacto positivo en las comunidades locales debe ser la prioridad tanto del sector privado como el público.

Hoy, más que nunca, los empresarios, autoempleos y emprendedores del sector turístico deben adaptarse a una nueva realidad para mantenerse competitivos y a aplicar prácticas sostenibles en donde fortalezcan prácticas responsables, además de incorporar herramientas de marketing digital en redes sociales en varios idiomas y diversificar las entre el público local y extranjero.

Existen programas de capacitación y financiamiento promovidos por entidades como la ATP, AMPYME y el BID, que apoyan el desarrollo de negocios en destinos estratégicos, Estos recursos permiten Prepararse, evolucionar y responder a las nuevas demandas del mercado es clave para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del emprendimiento turístico, pero se debe buscar nuevas y más opciones en todas las provincias como son el agroturismo, ecoturismo, Turismo Cultural e Histórico, Turismo de Aventura, Turismo de Negocios y Convenciones.

*Asesor en Gestión Empresarial