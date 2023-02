¿Es correcto emprender un negocio siendo joven?, pues yo creo que sí. Mi primer negocio (Flyers Panamá) lo iniciamos con mi hermano (Antonio Arango Osorio) en 1991, motivados por ejemplos familiares. Muchos empresarios exitosos han comenzado sus negocios a una edad joven y han demostrado ser una fuerza poderosa en el mundo de los negocios. Ser joven es una ventaja, ya existe mayor energía, entusiasmo, adaptabilidad y flexibilidad.

Sin embargo, también es importante estar preparado para los desafíos y la incertidumbre que pueden ocurrir al iniciar una actividad comercial, buscarse buenos mentores (Como los tuve yo), investigando el mercado y los competidores, estudiar el negocio y planificar cuidadosamente antes de emprender.

Es por ello que les muestro las ventajas de emprender siendo joven:1. Innovación: Los jóvenes emprendedores pueden estar más dispuestos a tomar riesgos y ser más innovadores en sus enfoques empresariales. 2. Redes de contactos: pueden tener acceso a una amplia red de contactos y recursos, como amigos generacionales (Colegio, Universidad, etc.), familiares y mentores.3. Aprendizaje: Emprender siendo joven da la oportunidad de aprender de manera temprana, y les permite adquirir habilidades y conocimientos valiosos para sus futuros proyectos.4. Independencia: Les permite buscar la independencia temprana y tomar sus propias decisiones, en lugar de depender de un jefe o de una compañía.5. Tiempo de Capacitación: Al no tener compromisos familiares, le da más tiempo para capacitarse en seminarios, charlas y cursos que afiancen sus conocimientos administrativos.6. Experiencia: Consiguen adquirir experiencia temprana y valiosa en la gestión de negocios, lo que les ayudará en su futura actividades comerciales.7. Creatividad: Tienden a tener una visión fresca y creativa que les permite innovar y diferenciarse de los competidores más establecidos.8. Menos responsabilidades familiares y financieras: Tienen menos responsabilidades familiares y financieras que los empresarios de mayor edad, lo que les permite dedicar más tiempo y energía al proceso de iniciar un prendimiento, principalmente los primeros 2 años.9. Mayor disposición a correr riesgos: Muchos jóvenes emprendedores tienen una mentalidad más arriesgada y están dispuestos a correr más riesgos que los empresarios más viejos, pero esto no es una licencia para equivocarse cuantas veces quieres.10. Acceso a financiamiento: En Panamá, existen programas y oportunidades de financiamiento especialmente diseñados para jóvenes emprendedores que además los ayudan a capacitarse en la cultura de la administración y el ahorro, Como es el programa de banca de oportunidades de AMPYME. 11. Tecnología y conocimiento digital: Están bien versados en tecnología y conocen el valor de utilizar la tecnología para impulsar su negocio, esto los lleva a ser más productivos.12. Ambición y motivación: En su mayoría están motivados por el sueño de ser independientes, lo que les impulsa a trabajar duro y alcanzar sus objetivos, pese a las dificultades.Para terminar el Dinamismo y pasión suelen dales una actitud dinámica y apasionada que les permite conectarse con su mercado y atraer a clientes, colaboradores, asociados y socios.

* Consultor Financiero y Negocios. Actualmente Subdirector General de la AMPYME.