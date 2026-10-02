Opinión

En un país que envejece, planificar la vejez es un compromiso personal

En un país que envejece, planificar la vejez es un compromiso personal
En un país que envejece, planificar la vejez es un compromiso personal
Imagen generada por IA | Adultos mayores trabajando en una oficina gubernamental.
02 de octubre de 2026

Comenzar a hablar de la vejez no debería iniciar cuando llega una enfermedad, la jubilación o una emergencia. Envejecer es parte del ciclo de la vida, y prepararnos puede ayudarnos a conservar nuestra autonomía, a tomar nuestras propias decisiones y a desarrollar vínculos.

Planificar nuestra vejez no exige tener todas las respuestas ni mucho dinero; significa conversar a tiempo sobre dónde queremos vivir, quién podrá apoyarnos, cómo vamos a cuidar nuestra salud y qué recursos tendremos para ello. Implica además ordenar documentos, conocer nuestros derechos y expresar nuestros deseos antes de que otros deban decidir por nosotros.

Hablar sobre estos temas suelen posponerse porque casi siempre es una conversación que incomoda; la familia lo interpreta como el inicio de la dependencia; sin embargo, anticiparnos no ayuda a no perder libertad; nos permite participar en las decisiones que se tomen y reduce la incertidumbre del que harán para quienes queremos.

Está conversación también requiere de un estado y una sociedad que ofrezca entornos accesibles, opciones de cuidado y oportunidades para que las personas mayores puedan seguir aportando. La autonomía en la vejez no depende solo de nuestra voluntad como individuo: también requiere de condiciones que la hagan posible.

No existe una edad única para empezar a planificar la vejez. Pero ante una sociedad que envejece podemos iniciar hoy haciéndonos esta pregunta: ¿qué quisiera que mi familia supiera sobre la vida que deseo tener al envejecer? Hablarlo con respeto es una forma de cuidarnos mutuamente.

***La autora es Licenciada. Gerontóloga GR Consultores y miembro del Instituto Gerontológico de Panamá***

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