¿En qué estás invirtiendo en ti? Tu mejor inversión

Comenzar un nuevo mes es una oportunidad para revisar qué hemos normalizado. La corrupción cotidiana, la falta de empatía, la mala educación y el mal servicio se han vuelto parte del paisaje. Muchas veces se aceptan por cansancio, por costumbre o por creer que no se puede cambiar nada.

Sin embargo, toda transformación comienza por una decisión individual. Cuando una persona mejora, eleva el entorno que la rodea. Y una de las formas más silenciosas y poderosas de hacerlo es invertir en conocimiento. El conocimiento funciona como el interés compuesto. Cada idea nueva se suma a la anterior y expande la manera de ver el mundo. Con el tiempo, esa expansión permite expresar límites, señalar lo que no está bien y actuar con mayor claridad. Estudios en psicología coinciden en que callar de forma constante genera resentimiento y afecta la salud emocional.

Invertir en conocimiento no siempre es costoso. Un libro puede costar menos que un café azucarado que solo ofrece energía momentánea. El libro, en cambio, deja perspectiva. Te invito a reflexionar en qué inviertes tu dinero, tu tiempo o tu energía. Porque cuando tu mente crece, tu vida cambia.

* Artista plástica y

escritora.