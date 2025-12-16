En esta Navidad, regálate un corazón en calma

Amigo que me lees: estamos en un mes hermoso, lleno de luces, decoración y regalos. Sin embargo, también es cierto que, para muchos, diciembre puede ser un mes difícil. Hay quienes no tienen trabajo, enfrentan deudas, han perdido a un ser querido o se sienten solos. Ante esto surge una pregunta importante: ¿cómo enfrentar las altas y bajas de la vida sin reprimir nuestras emociones?

Imagina que subes a un barco y todo marcha bien, pero de pronto aparece una tempestad. Si miras a un lado verás nubes oscuras y rayos; si miras al frente, notarás que aún hay luz y nubes claras. ¿Hacia dónde elegirías mirar? Así ocurre en la vida: no siempre podemos controlar lo que pasa, pero sí desde dónde lo observamos y qué experiencia decidimos llevarnos.

Fuimos creados con una mente poderosa.

No estarás en ese barco para siempre. Decide hoy mirar lo que sí tienes, no lo que te falta. Hay mucho poder en creer que las cosas saldrán bien, aunque no sepas cómo.

Realiza una actividad que disfrutes, comparte con alguien que lo necesite, aprende algo nuevo, disfruta de la naturaleza. El verdadero significado de la Navidad no está en lo material, sino en el amor: el niño Jesús que nació porque vio que tú eras suficiente y valioso. Feliz Navidad. * La autora es escritora.