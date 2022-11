En caso que el tiempo no fuera suficiente

Y si no fuera suficiente, te habría dado mucho más...Quiero honrarte hasta la última gota de mi sangre. Sabiendo que eres capaz de alcanzar por ti sola las estrellas y ser feliz, pero solo quiero ofrecerte también lo puedas ser aquí en la tierra a mi lado.

En el mar de tus ojos, siento que puedo naufragar en tu mirada, amarte no es difícil, déjame quererte una vez más.

Amémonos en la distancia y el espacio, con sentimiento puros con el alma, que sepas que te quiero y saber cada día lo que siente tu corazón, no importa si estamos juntos, me conformo con saber que estás.

Amémonos con locura en mis noches más oscuras, quiero amarte cada día llenándote de sonrisas y alegrías.

Tenemos visita corazón, te invito a que entres, quédate. Abro mis puertas y ventanas de par en par, entrare descalzo a tu vida como templo sagrado.Te ofrezco un amor atípico y aunque me han cerrado muchas puertas, siempre he dejado huellas a mí paso y hoy me ha dado fuerzas de confesarlo.

Un episodio más en mi vida, creo que ha llegado el momento de confesarte por si el tiempo no fuera suficiente, que te he amado desde hace mucho tiempo.

*El autor es docente.