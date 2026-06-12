El reto de la educación ambiental

La contaminación de los ríos es uno de los problemas ambientales más preocupantes que enfrentamos en la actualidad, porque afecta directamente algo tan básico como el agua, que es vital para la vida.

Me parece alarmante ver cómo muchas veces los ríos se usan como si fueran basureros o desagües, sin pensar en las consecuencias. No solo se daña el ecosistema y la fauna, sino también a las personas que dependen de esa agua para vivir, trabajar o alimentarse.

Creo que parte del problema es la falta de conciencia y también de responsabilidad, tanto individual como de las autoridades. No basta con limpiar de vez en cuando; se necesita educación ambiental, control real de la contaminación y sanciones para quienes dañan los ríos.

Cuando las personas tiran basura en la calle o desde los carros, especialmente delante de sus hijos, están normalizando una conducta que después se repite. Los niños aprenden más por lo que ven que por lo que se les dice, así que ese tipo de acciones termina formando parte de su educación cotidiana.

Además, es importante entender que la basura, aunque se lance en la calle, casi siempre termina llegando a los ríos a través de las lluvias, los desagües y las alcantarillas, lo que contribuye directamente a su contaminación. Esto no solo afecta la calidad del agua, sino también a las especies que habitan en estos ecosistemas, muchas de las cuales pueden enfermar, desaparecer o perder su hábitat natural debido a la acumulación de desechos.

Por otro lado, los ríos también pueden ser espacios de recreación, turismo y convivencia para las comunidades, pero si están contaminados, todo esto se ve seriamente afectado. Nadie quiere visitar o disfrutar un lugar lleno de basura y malos olores, lo que también impacta la economía local. Por eso es fundamental cuidarlos, protegerlos y promover una verdadera cultura ambiental que nos permita conservar estos recursos naturales para las futuras generaciones.

El problema ya no se limita solo a la capital, sino que también ha llegado a los ríos del interior del país, afectando cada vez más comunidades que antes disfrutaban de aguas limpias y entornos naturales. Esto demuestra que la contaminación no es un fenómeno aislado, sino un problema que se ha extendido y que requiere atención urgente a nivel nacional.

En conclusión, la contaminación de los ríos es un problema grave que refleja la falta de conciencia y responsabilidad en la sociedad. No se trata solo de un daño ambiental ni de una responsabilidad exclusiva de las autoridades, sino de una amenaza directa a la salud, la economía y la calidad de vida de las personas. * La autora es periodista.