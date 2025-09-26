Opinión

El queso que no era queso

El queso que no era queso
Melquiades Valencia
26 de septiembre de 2025

Debo señalar que soy fanático del queso en cualquiera de sus formas y presentaciones. He probado muchos, hasta los impagables. Y ahora veo con asombro que hasta el queso ya no es queso, con aquello de las imitaciones. El queso es uno de los alimentos más antiguos y versátiles del mundo. Se elabora a partir de la leche de vaca, cabra, oveja, búfala, entre otras, mediante un proceso de coagulación que separa la parte sólida (cuajada) del suero. Se moldea, se prensa y según el tipo, se deja madurar por distintos períodos. El resultado: una gama infinita de sabores, texturas y aromas que reflejan tanto la técnica como la cultura de cada región y del mundo. Hoy se ha desatado una discusión de los productos alimenticios conocidos como sucedáneos. Alimento que imita a otro en su apariencia, sabor y textura, pero que no está hecho con los ingredientes del producto original. Es una imitación del tradicional. A menudo con un valor nutritivo más bajo. Un ejemplo muy común que imitan son el queso, leche, yogur y mantequilla, que están hechos con aceites vegetales como el de palma o soya en lugar de leche de vaca. Su composición y su valor nutricional es distinta a la del alimento que imitan. Su precio es más bajo, debido a que su costo de producción es menor. El término “sucedáneo” no siempre implica que el producto sea malo, ya que ofrecen una alternativa viable para personas con alergias o dietas especiales. La clave está en ser un consumidor informado y leer el etiquetado de los productos. * Periodista.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR