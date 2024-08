El que más bulla hace

Es un hecho que seguir ciegamente los consejos de supuestos profesionales en redes sociales es altamente peligroso. En Instagram, X, TikTok y Youtube hay cientos de miles de expertos en todología, quienes por míseros likes comparten supuestas curas milagrosas y métodos infalibles para ganar dinero.

Si bien es cierto, existen profesionales bien formados que promocionan sus conocimientos en las redes, no obstante, no es el más preparado quién goza de más aceptación, sino quien más bulla y parafernalia es quien se gana a la audiencia. Un ejemplo es la moda del ayuno intermitente, pero no todos los cuerpos son aptos para realizarlo. Por otro lado, los coach de vida sin formación académica arrojan miles de consejos al aire de forma impersonal, sin contexto social y desde el privilegio. Con esto solo logran desdibujar la realidad y distorsionan la percepción de sus seguidores/pacientes.

Luego están quienes con tal de vender un producto inventan historias, hasta dramatizan hechos para hacer más creíble la ilusión. Por último, entre los más peligrosos están los mercaderes de ideologías, quienes sin vender un producto hacen mucho daño en la psiquis de los más jóvenes que aún no tienen pensamiento crítico. Las redes sociales son peligrosas tanto para adultos como para jóvenes, por eso siempre es bueno hablar con amigos o familiares antes de seguir consejos de un extraño.