Antes de conocerse, Teresa y Néstor habitaban en el mundo como dos astros separados y solitarios. Cada uno resplandecía con luz propia, pero ambos estaban sumergidos por el silencio frío de un espacio casi imposible de cruzar. Ella poseía la calma profunda de una estrella azul, observadora y serena; él llevaba dentro de sí, el fuego inquieto de un sol radiante, siempre en movimiento.

Durante años, apenas se rozaban en la distancia, separados quizás por el miedo, la rutina o ese espacio invisiblemente infinito de lo cotidiano.

Sin embargo, sabemos que el universo nunca está vacío. Bastó tan solo una mirada sostenida, sin prisa, para despertar y abrir puertas que los separaba.

Desde entonces hubo una energía viva, como plasma que viaja entre las estrellas para recordarles qué ambos pertenecen a la misma constelación, convirtiéndose en su lenguaje secreto.

Cuando Teresa hablaba, Néstor sentía sus palabras como chispas que disipaban en medio de las dudas. Y cuando Néstor reía, Teresa descubría una calidez capaz se disolver cualquier invierno helado.

Bastaba un breve mensaje, un viejo recuerdo o simplemente mirar ambos el cielo nocturno, para sentir el hilo luminoso vibrando entre sus pechos.

A veces la vida trae noches muy oscuras y silenciosas, donde otros vínculos se habrían perdidos. Ellos sabían que no dependían de la cercanía en días soleados, sino del amor basado en sostener ese vínculo que los une.

Ella aprendió a dejarse alcanzar y él en dejarse llevar por el fuego compartido.

Así, sin necesidad de promesas eternas, ambos entendieron su lugar en su mundo. Ya no eran dos seres separados, sino dos estrellas, un mismo mar, profundo e infinito, un fuego capaz de mantenerlos juntos en cualquier rincón del universo.