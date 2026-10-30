El intruso que no vemos

Un desconocido podría vigilar su casa sin necesidad de entrar por la puerta. Una cámara, un televisor o un router mal protegido pueden poner en riesgo la privacidad del hogar. La empresa de ciberseguridad Kaspersky advierte que miles de dispositivos conectados a Internet están expuestos en el mundo. Por eso, además de cerrar puertas y ventanas, es importante cambiar las contraseñas que vienen de fábrica, actualizar los equipos y revisar quién puede acceder a ellos. La seguridad del hogar también es digital y requiere atención.