Opinión

El intruso que no vemos

El intruso que no vemos
30 de octubre de 2026

Un desconocido podría vigilar su casa sin necesidad de entrar por la puerta. Una cámara, un televisor o un router mal protegido pueden poner en riesgo la privacidad del hogar. La empresa de ciberseguridad Kaspersky advierte que miles de dispositivos conectados a Internet están expuestos en el mundo. Por eso, además de cerrar puertas y ventanas, es importante cambiar las contraseñas que vienen de fábrica, actualizar los equipos y revisar quién puede acceder a ellos. La seguridad del hogar también es digital y requiere atención.

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