Opinión

El derecho a desconectarte

El derecho a desconectarte
17 de julio de 2026

Vivimos en una época donde parecer disponible las veinticuatro horas se ha convertido en una exigencia silenciosa. Contestar mensajes al instante, responder llamadas en días libres o cargar con problemas ajenos parece una obligación. Sin embargo, existe un derecho que pocas personas ejercen: el derecho a desconectarte.

Esto no significa ser indiferente. Es aprender a decir no cuando algo invade tu tranquilidad. Es comprender que tus días de descanso también merecen respeto y que tu jefe puede esperar hasta que llegue nuevamente el horario laboral. El descanso no es un premio; es una necesidad y un derecho.

También implica dejar de responder a quienes solo aparecen para criticar, manipular o alterar tu paz. No todas las conversaciones merecen una respuesta, ni todas las personas un lugar permanente en tu vida.

Desconectarte es regresar a la mesa familiar sin mirar el teléfono cada cinco minutos. Es disfrutar una caminata, una taza de café o una conversación sincera sin interrupciones. Es volver a descubrir que la vida sucede fuera de las pantallas.

A veces, la mejor decisión consiste en alejarte lentamente de ciertos lugares, costumbres y relaciones que dejaron de aportar bienestar. No hace falta anunciar tu partida; basta con elegir la paz por encima del ruido.

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