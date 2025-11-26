Opinión

El CEO [Chief Executive Officer] que se reinventa

El CEO [Chief Executive Officer] que se reinventa
Néstor Altuve
26 de noviembre de 2025

En la economía que redefine cada decisión, el liderazgo dejó de ser un rol administrativo para convertirse en un oficio intelectual. No basta con incorporar tecnología: el verdadero punto de quiebre es adoptar una forma distinta de comprender el mundo. Es un giro mental, un cambio de marco conceptual. El liderazgo contemporáneo ya no se limita a aprobar proyectos tecnológicos ni a rodearse de especialistas. Exige que quien dirige se convierta en arquitecto del futuro: alguien que estudia, experimenta y se involucra directamente en las tecnologías que están reescribiendo las reglas del valor. El CEO relevante hoy es el que toma decisiones con una mirada anfibia: pensamiento estratégico y dominio suficiente del lenguaje digital para anticipar riesgos y oportunidades. Es un conductor de ecosistemas, un conector natural de talento, datos e innovación. No vigila la operación: impulsa la reinvención. Este nuevo liderazgo opera desde verdades incómodas: modernizar no es maquillar; aprender es obligatorio; y apostar por tecnología sin alianzas sólidas es condenarse a la irrelevancia. La exigencia aplica por igual a empresas, universidades, instituciones públicas y organizaciones sociales. En un entorno donde la inercia envejece cualquier proyecto, la pregunta es inevitable: ¿Estás liderando con visión o sosteniendo estructuras que ya no miran al futuro? * Consultor en Transformación Digital.