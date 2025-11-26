El CEO [Chief Executive Officer] que se reinventa

En la economía que redefine cada decisión, el liderazgo dejó de ser un rol administrativo para convertirse en un oficio intelectual. No basta con incorporar tecnología: el verdadero punto de quiebre es adoptar una forma distinta de comprender el mundo. Es un giro mental, un cambio de marco conceptual. El liderazgo contemporáneo ya no se limita a aprobar proyectos tecnológicos ni a rodearse de especialistas. Exige que quien dirige se convierta en arquitecto del futuro: alguien que estudia, experimenta y se involucra directamente en las tecnologías que están reescribiendo las reglas del valor. El CEO relevante hoy es el que toma decisiones con una mirada anfibia: pensamiento estratégico y dominio suficiente del lenguaje digital para anticipar riesgos y oportunidades. Es un conductor de ecosistemas, un conector natural de talento, datos e innovación. No vigila la operación: impulsa la reinvención. Este nuevo liderazgo opera desde verdades incómodas: modernizar no es maquillar; aprender es obligatorio; y apostar por tecnología sin alianzas sólidas es condenarse a la irrelevancia. La exigencia aplica por igual a empresas, universidades, instituciones públicas y organizaciones sociales. En un entorno donde la inercia envejece cualquier proyecto, la pregunta es inevitable: ¿Estás liderando con visión o sosteniendo estructuras que ya no miran al futuro? * Consultor en Transformación Digital.