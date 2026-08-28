El aula decide el destino de Panamá

Ventura Vega Osorio asume el Ministerio de Educación en un momento decisivo para el futuro del país. Más que gestionar trámites o lanzar programas mediáticos, su tarea urgente es recuperar la educación pública como derecho y como motor de movilidad social.

No basta con ofrecer tecnología si las escuelas no tienen agua, seguridad ni conectividad real; no sirven computadoras sin maestros capacitados ni sin un currículo que enseñe a leer, pensar críticamente y crear soluciones a problemas concretos.

La desigualdad educativa marcada por origen geográfico, étnico y socioeconómico obliga a cerrar brechas con políticas integrales: infraestructura digna, formación continua y evaluación transparente con metas claras y presupuesto suficiente. Eso exige escuchar y respaldar a docentes, involucrar a familias, universidades, comunidades y el sector productivo, y priorizar rendición de cuentas en las 16 regiones educativas.

La tecnología debe llegar acompañada de capacitación y acceso sostenible; la inversión debe traducirse en resultados visibles en las aulas rurales e indígenas, no solo en titulares. Transformar la educación pública no es un gasto, es una apuesta estratégica para reducir la desigualdad, fortalecer la democracia y ofrecer oportunidades reales.

El reto de Vega Osorio es histórico: construir puentes desde la escuela hacia la esperanza de cada niño y joven panameño.