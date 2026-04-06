El alza del combustible nos afecta a todos

La mayoría de los ciudadanos nos encontramos en una disyuntiva a raíz del alza del combustible, aunque la guerra no se esté dando aquí, de alguna u otra manera sufrimos sus consecuencias. Sin importar si tengamos carros o no, los efectos son colaterales, ya que esto puede incrementar el costo del pasaje, lo que generaría un desequilibrio en el presupuesto de los panameños. A esto se suma el aumento de los alimentos y otros bienes de primera necesidad, en un contexto donde la situación económica es frágil y el nivel de desempleo sigue siendo preocupante. Así, una guerra que ocurre a kilómetros de distancia termina impactando directamente nuestra vida cotidiana. Comprender estas conexiones permite dimensionar que la globalización también implica compartir crisis y no solo beneficios. Ignorar este fenómeno sería cerrar los ojos ante una realidad que ya golpea nuestros bolsillos y condiciona nuestras decisiones diarias como consumidores y ciudadanos. Por ello resulta imprescindible exigir a nuestros gobernantes respuestas claras y medidas efectivas que amortigüen el impacto social y protejan a los sectores más vulnerables, evitando que la carga recaiga siempre en quienes menos tienen.

* Comunicador social.