El 19 de marzo: Santo Patrono San José de David

Cada 19 de marzo, la comunidad de David se llena de alegría y devoción para celebrar a su santo patrono, San José. Esta fecha representa no solo una tradición religiosa profundamente arraigada, sino también un momento de encuentro familiar y cultural que fortalece la identidad del pueblo.

San José, reconocido por su humildad trabajo y fe, es un ejemplo de vida para muchos fieles. Durante esta jornada se realizan misas solemnes, procesiones y actividades que reúnen a personas de todas las edades, quienes participan con entusiasmo y respeto. Las calles se adornan y el ambiente se llena de música, clores y expresiones de fe.

Además del aspecto religioso. Esta celebración destaca por su valor social, ya que promueve la unión, la solidaridad y el orgullo por las tradiciones locales. Es un día para recordar las raíces, agradecer las bendiciones recibidas y renovar la esperanza en el futuro.

Así el 19 de marzo en David no es solo una fecha en el calendario, sino una manifestación viva de fe. Cultura y comunidad que perdura a través del tiempo. 19 de marzo, fecha de la cabalgata más grande del país. ¡Viva el 19 de marzo! * Lic. en Administración de negocios y abogado.