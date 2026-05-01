El primero de mayo es el día internacional de los trabajadores. Se celebra en todas partes del mundo con marchas y concentraciones organizadas por los sindicatos para reafirmar el propósito de luchar por reivindicaciones laborales.

La Gesta de Chicago de 1886, consecuencia de las protestas obreras que demandaron una jornada laboral de 8 horas, dio pie a la celebración todos los años.

En Estados Unidos se conmemorar la Labor Day, el primer lunes de septiembre. Hay movilizaciones y concentraciones con una alta dosis de consignas políticas.