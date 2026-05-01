El primero de mayo es el día internacional de los trabajadores. Se celebra en todas partes del mundo con marchas y concentraciones organizadas por los sindicatos para reafirmar el propósito de luchar por reivindicaciones laborales.La Gesta de Chicago de 1886, consecuencia de las protestas obreras que demandaron una jornada laboral de 8 horas, dio pie a la celebración todos los años. En Estados Unidos se conmemorar la Labor Day, el primer lunes de septiembre. Hay movilizaciones y concentraciones con una alta dosis de consignas políticas.