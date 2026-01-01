Nuevo año: esperanzas renovadas

El año 2026 deberá convertirse en doce meses de buenas noticias. El país tiene por delante importantes decisiones que definirán su economía y la creación de empleos.

Deberán imponerse el sentido común, el respeto, el orden constitucional y sobre todo, el amor por la patria.

Asuntos como la reapertura de la mina, serán claves para atraer nuevas inversiones. Lo es también la paz social y la despolitización de las decisiones que competen a la vida ciudadana.

La justicia y el legislativo son fundamentales en este proceso de ajustes y cambios, necesarios e inevitables.