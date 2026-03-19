EDITORIAL : Una nueva Constitución

Una secretaría constituida el año pasado, liderada por el abogado constitucionalista Dr. Miguel Antonio Bernal, inició una jornada de educación denominada “alfabetización constitucional” para sumar a un proceso de convocatoria de una Constituyente que concluya con una nueva Constitución Política.

No es un camino fácil. Sin embargo, es necesario.

Ha sido postergado quinquenio tras quinquenio y el país necesita que las normas que regulan al Estado y a sus ciudadanos se modernicen, terminen con los resabios del periodo militar y les den a los panameños las herramientas jurídicas que garanticen sus derechos y participación en todos los aspectos de la vida pública.

La excusa ha sido que “no es el momento”. Estamos en una coyuntura ideal para construir una Carta Magna para los tiempos actuales.