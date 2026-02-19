EDITORIAL : Una ley por la diabetes

Desde hace siete meses, en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, sigue en lista de espera la discusión de un proyecto de ley que sentaría las bases para una política pública homogénea para tratar y enfrentar los casos de diabetes que afectan a no menos del 14% de la población panameña.

La ley fue presentada por el diputado Eduardo Gaitán y entre otras cosas propone crear un registro nacional de pacientes con diabetes y un mecanismo para garantizar acceso público a los medicamentos relacionados con el tratamiento de la diabetes y enfermedades relacionadas.

La diabetes es, sin lugar a duda, el principal adversario de la salud de miles de ciudadanos y la ley quiere introducir programas de educación nutricional que permitan cambiar la forma en que se alimenta la nación.