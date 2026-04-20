Editorial

EDITORIAL : Una ley para los diabéticos

EDITORIAL : Una ley para los diabéticos
Redacción
20 de abril de 2026

La Asamblea Nacional tiene que definir sus prioridades. En la entidad hay una ley, engavetada, que tiene como propósito establecer el marco jurídico y las reglas para atender un problema de salud pública creciente: la diabetes.

A pesar de que un 40% de la población padece la enfermedad o está a las puertas de ella, poco interés han mostrado la mayoría de los diputados, que prefieren el ensordecedor debate política y las luchas de poder propias de los tiempos que vivimos.

Prevenir la enfermedad, tener medicamentos en el sector público y privado, garantizar los presupuestos, que la Caja del Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud estén bien abastecidos y crear un Registro Nacional de Pacientes Diabéticos, tal como se pretende con esta ley, no es para mirar hacia otro lado o perder el tiempo. ¿Será que se apuran?

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