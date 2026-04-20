EDITORIAL : Una ley para los diabéticos

La Asamblea Nacional tiene que definir sus prioridades. En la entidad hay una ley, engavetada, que tiene como propósito establecer el marco jurídico y las reglas para atender un problema de salud pública creciente: la diabetes.

A pesar de que un 40% de la población padece la enfermedad o está a las puertas de ella, poco interés han mostrado la mayoría de los diputados, que prefieren el ensordecedor debate política y las luchas de poder propias de los tiempos que vivimos.

Prevenir la enfermedad, tener medicamentos en el sector público y privado, garantizar los presupuestos, que la Caja del Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud estén bien abastecidos y crear un Registro Nacional de Pacientes Diabéticos, tal como se pretende con esta ley, no es para mirar hacia otro lado o perder el tiempo. ¿Será que se apuran?