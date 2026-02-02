EDITORIAL : Una fiesta con arraigo popular

Del 14 al 17 de febrero, el país se involucrará en las fiesta del Carnaval. En decenas de pueblos y distritos se realizarán desfiles y habrá comparsas, culecos, ferias populares y expresiones de diversión popular, inclusive llenas de mucha tradición.

La fiesta del “Dios Momo” trae consigo una movilización de miles de personas, activa a las agencia de la ley y organismos de socorro, así como a los hospitales y centros sanitarios de todo el país.

Y a pesar de que los ministerios y entidades cierran sus puertas por esos días, al igual que los bancos e importantes empresas del sector privado, otro sector de la economía, vinculado al turismo, alimentación, transporte y artesanías se dinamiza.

Es, sin lugar a dudas, un celebración que une a gran parte del país en una jornada de jolgorio y alegría, propia del “adn” nacional.