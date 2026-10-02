EDITORIAL : Un grave delito

Una madre de un estudiante de un colegio de La Chorrera, junto con un acompañante, atacó con un bate a un docente que también recibió golpes cuando estaba en su vehículo. No es el primer caso de agresión que se conoce.

Los involucrados alegan que sus hijos fueron maltratados y que esa es una razón suficiente para tomarse la justicia con sus manos o actuar como un pandillero o pandillera. Si las autoridades judiciales no actúan con rapidez, cualquier acudiente, con ínfulas de matón imitará lo que vemos ahora, ocurre con frecuencia.

Si el educador cometió una falta y se prueba, hay que sancionarlo con severidad, pero eso no le da una licencia a un particular para usar la violencia o agredir a un tercero. En el caso de la madre con el bate, hubo alevosía y parece que también planificación.