EDITORIAL : Un cerrojo a la violencia

En el distrito de Antón, en la provincia de Coclé, dos jóvenes fueron asesinadas en menos de una semana por criminales conocidos como “sicarios”.

Se trata de una brutal violencia, en la mayoría de los casos, relacionada con el mundo de las pandillas y narcotráfico. Lo grave es que está ocurriendo de manera creciente sin que los planes diseñados por las autoridades tengan un éxito radical.

El país aplaudiría a los organismos de seguridad, si en alianza con la justicia aplican un cerrojo a las pandillas, integrantes, formas de financiamiento y operaciones de blanqueo de capitales.

Cuando ocurrió el primer asesinato había que lanzar un mega operativo para sacar de las calles a los violentos e imponer un cerco a los maleantes. Mientras no sientan el poder del Estado, seguirán actuando.