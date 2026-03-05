EDITORIAL : Un cambio de régimen

El gran desafío con Irán y su régimen teocrático es que la actual campaña militar derive en la caída de los Ayatolás y su poder represor.

Todo parece indicar que los planes trazados tomarán un mayor tiempo, mientras se anulan por completo las capacidades del aparato bélico iraní, que incluye misiles, drones y armas pesadas.

Ya se tiene claro que el programa nuclear iraní ha sido anulado, pero no las intenciones de los que han pretendido en cuatro décadas construir una bomba atómica. Está ofensiva, por ahora aérea, ha sido devastadora.

Apunta a centros de poder, cuarteles, bases aéreas, plataformas de lanzamiento de misiles, instalaciones subterráneas, ministerios claves y centros de mando y comunicación. Habrá paz en la región, atribulada por la inestabilidad y terrorismo, cuando su principal financista caiga.