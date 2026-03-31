EDITORIAL : Tiempo de fe

La iglesia católica ha insistido en una frase “unidos por la fe”. Para los cristianos y en particular los católicos, esta semana es la más importante del año. La muerte y resurrección del hijo de Dios tiene un significado único.

Desde hace cuarenta días se desarrollan decenas de actividades litúrgicas y espirituales que involucran a la iglesia, al clero y a laicos. Desde el pasado viernes se realizan ceremonias religiosas y vistosas procesiones multitudinarias que reflejan y confirman las creencias cristianas.

Este tiempo es propicio para promover y reforzar la humildad, el respeto, la tolerancia, caridad solidaridad y amor por el prójimo.

Durante el fin de semana, miles de panameños se movilizarán hacia las provincias, islas y comarcas para compartir con la familia un tiempo donde la fe toma el primer lugar.