EDITORIAL : Solidaridad sin frontreras

El mundo entero se ha volcado con Venezuela. El envío de grupos especializados de rescate y ayuda para asistir a las víctimas y damnificados ha mostrado el lado solidario de decenas de países de América, Europa, Asia y Africa. En medio de la crisis política que hace rato lacera a esta nación y el retroceso democrático, Venezuela no se rinde y en medio de la tragedia y el dolor busca a los heridos y fallecidos entre los escombros. Además de la reconstrucción que vendrá después de que terminen las tareas de rescate, se debe acelerar la recuperación de la senda democrática para que los venezolanos puedan vivir sin represión, imposiciones o el totalitarismo. Ahora, la ayuda internacional es clave, la cual se suma a la de miles de voluntarios, dentro de Venezuela, que buscan desesperadamente a sus familiares y amigos.