EDITORIAL : ¿Se logrará la paz entre Rusia y Ucrania?

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está decidida a impulsar una paz duradera entre Rusia y Ucrania. Para que ello ocurra se deben crear las condiciones que permitan terminar con la invasión de Moscú, recuperar los territorios ocupados y tener suficientes garantías de seguridad para Kiev. Existen muchas posibilidades de un encuentro cara a cara entre los presidentes Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, con el propósito de poner fin a la guerra y terminar con la tensión que amenaza a Europa y al resto del mundo. Para los líderes occidentales, la paz en la región será un pasó hacia adelante y le daría al presidente Trump un voto de confianza en su política de terminar confrontaciones bélicas que ponen en peligro la vida de miles de personas, la estabilidad económica y social.