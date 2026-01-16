EDITORIAL : Se cierra un ciclo

El presidente de la república, José Raúl Mulino, sancionó ayer la ley 506 del 15 de enero de 2026, que reconoce el pago de intereses por la retención de una de las tres partidas del XIII mes entre los años 1972 y 1983.

La ley completa un proceso que comenzó con el reconocimiento de una deuda, ya cancelada, con miles de trabajadores de esa época. Fueron años de reclamos que han sido reivindicados por los diputados de la Asamblea Nacional y ahora por gobierno del presidente Mulino.

Un mecanismo conocido como Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora, será entregado a miles de trabajadores a partir del próximo mes de junio.

Al honrar el compromiso se cumple con una deuda histórica y se cierra un ciclo, pero también se abre otro donde el Estado reconoce su responsabilidad y obligaciones.