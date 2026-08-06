Editorial

EDITORIAL : Planificación en salud

EDITORIAL : Planificación en salud
Redacción
06 de agosto de 2026

Esta semana, en la Asamblea Nacional se realizó una protesta que no puede pasar desapercibida.

Decenas de jóvenes profesionales, formados en enfermería, técnicos de enfermería y farmacia reclamaron la apertura de plazas en el sector público de salud para que puedan recibir la respectiva idoneidad, así como una plaza en un centro de salud, policlínica u hospital público.

La ausencia de un plan de Estado que permita coordinar con las universidades públicas y privadas el número de profesionales que se necesita formar y graduar provoca un congestionamiento de profesionales que hoy no tienen un trabajo.

El Ministerio de Salud y la Asamblea tienen que analizar lo que pasa y comenzar a tomar medidas urgentes, pero concretas, para terminar con esta crisis. Las soluciones están a la vista.

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