Las tareas de reconstrucción del tejido social y económico de las provincias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre tomará meses.

Recuperar carreteras, puentes, edificios, construir viviendas y reparar las que sobrevivieron al potente sismo son parte de un proceso largo y tedioso.

Para las familias que están en los albergues o no pueden regresar a sus propiedades por lo peligroso que representa, la incertidumbre introduce un panorama más dramático.

Al acercarse celebraciones y fiestas como el Día de la Madre, la Navidad, la Noche Vieja y el Año Nuevo, es cuando más se necesita la solidaridad que impulsó al país durante los primeros días de la tragedia.

Hasta que el último de los damnificados no tenga un lugar nuevo y seguro donde vivir, esta emergencia no habrá terminado.