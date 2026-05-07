EDITORIAL : Los retenes policiales

Desde finales de la década de los ochenta, en el siglo pasado reciente, los retenes policiales han sido tema de debate entre los ciudadanos que los respaldan y los que prefieren el libre tránsito sin restricciones de ningún tipo.

Para las autoridades policiales, los puestos de control permiten verificar a los ciudadanos para descartar a potenciales delincuentes, confirmar y verificar los documentos del conductor e inclusive identificar a extranjeros sin sus papeles al día.

Donde más se resienten a este tipo de vigilancia, es en la provincia de Colón, que enfrenta serios problemas de seguridad por el uso de las costas del Caribe para el trasiego de drogas que vienen desde Colombia y se dirigen hacia Estados Unidos o Europa.

Le corresponde al Ministerio de Seguridad y a la Policía escuchar el sentimiento ciudadano sobre este asunto.