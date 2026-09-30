EDITORIAL : Los grupos narco terroristas

El gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, definió una política de combate al narcotráfico y al terrorismo que tienen entre sus instituciones más importantes y de reciente creación, el Escudo de Las Américas. Las drogas ilegales están matando a millones de personas en el mundo y en particular en EE.UU. y América.

Al declarar a todas esas bandas, pandillas y organizaciones criminales como organizaciones terroristas, ampliar y consolidar las operaciones conjuntas con los gobiernos de la región, se están dando pasos gigantes para destruir a estas estructuras y llevar a la justicia a sus redes, cómplices y colaboradores.

Las medidas son diversas e incluyen sanciones económicas, acciones legales y el poder de la fuerza. Con determinación y con Estados Unidos como aliado se puede ganar esta guerra.