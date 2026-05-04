EDITORIAL : Los asuntos del agua

Ante la crisis acumulada que enfrenta el país con la producción, distribución y el cobro del agua potable, todas las opciones deben estar sobre la mesa.

El nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Antonio Manuel Tercero González, llega con la misión de ordenar administrativamente la entidad, acelerar las obras que no se terminan y poner en ejecución un plan que permita resolver los problemas de distribución que enfrentan decenas de comunidades en varias provincias del país y en la ciudad capital.

La Asamblea Nacional también tendrá que jugar un papel para acercar a todas las entidades que atienden el tema del agua para considerar la creación de una Autoridad del Agua que unifique a todas las instituciones, establezca una ruta clara a largo plazo.