EDITORIAL : Las prioridades legislativas

Todas las leyes son importantes. Sin embargo, en este momento, aquellas que se relacionan con la economía deberían tener prioridad.

En la batalla que tienen los diputados de oposición y gobierno se ha destapado una carrera para ver cuál grupo o coalición presenta el mayor número de proyectos de ley, pero casi todos tratan de temas diversos y no los que son urgentes.

Cualquier iniciativa que se presente para su discusión debería priorizar la economía. Se necesitan mejores reglas, menos burocracia, más financiamiento, acceso al crédito, fortalecimiento de las medianas y pequeñas empresas y servicios públicos de calidad.

Es ahí donde los diputados, sin importar si son de oposición o gobierno, deben definir las prioridades. Urge mayor inversión y miles de empleos.