EDITORIAL : Las investigaciones de la ANTAI

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) ha realizado cientos de investigaciones sobre malas prácticas atribuidas a funcionarios públicos en ministerios, entidades y universidades públicas.

Faltas a la ética y nepotismo son las que más llaman la atención. De las 1,500 investigaciones, 500 de ellas están en manos de la Procuraduría y otro grupo más pequeño en la Contraloría.

La gestión público está aprendiendo que en los tiempos que vivimos, tener familiares trabajando en una misma entidad u ocupar un cargo sin tener las credenciales y títulos exigidos por la reglamentación o descripción del cargo es una falta que inclusive se puede hasta considerar como un delito.

La creación de la ANTAI ha permitido terminar con viejas prácticas entre los funcionarios en el sector público.