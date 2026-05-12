EDITORIAL : La vacunación masiva

Con la confirmación de nuevos casos de sarampión, la vacunación aparece como la vía eficaz para prevenir los contagios. En medio de la campaña nacional de vacunación de Las Américas, por la cual se destinan millones de dólares y recursos del sistema de salud público, es importante que los padres lleven a sus hijos a los centros de salud y policlínicas. Las vacunas son de aplicación gratuita y todos los años, en particular las relacionadas con enfermedades respiratorias, salvan vidas. Además de los menores de edad, las mujeres embarazadas, adultos mayores y el resto de los ciudadanos nacionales y extranjeros que viven el país. Panamá es uno de los países que tiene el mejor sistema de vacunación pública por su eficacia, gratuidad e impacto en la reducción de las enfermedades infecto-contagiosas.