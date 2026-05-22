EDITORIAL : La transformación de las ciudades

Los ciudadanos han demandado desde hace varias décadas, centros urbanos y comunidades planificadas y amigables.

Amplias aceras, mayor número de parques y zonas de recreación para las familias. Una generación de alcaldes y representantes de corregimiento en varias provincias, incluyendo la capital se han lanzado a recuperar espacios públicos y a intentar ordenar lo que por décadas estaba normalmente aceptado.

En ese propósito se están interviniendo importantes zonas que le disputaban a los peatones su derecho a aceras libres de obstáculos (sea publicidad, basureros o vehículos).

En corregimientos capitalinos como Bella Vista, San Francisco, Parque Lefebre, Río Abajo, Juan Díaz, Betania y Pueblo ya se notan los cambios. Lo mismo ocurre en los distritos de San Miguelito, Arraiján y David.