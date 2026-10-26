EDITORIAL : La recolección de la basura en Colón

El Concejo Municipal de Colón decidió aprobar la extensión del contrato de recolección de la basura a un consorcio privado de nombre Aguaseo. Su decisión, de acuerdo a lo que han explicado es que ese grupo ya tiene experiencia, presencia en el distrito y presentó un plan para los próximos años que toma en cuenta el crecimiento poblacional, las nuevas barriadas y los problemas derivados de la ausencia de un vertedero municipal o una planta de tratamiento de los desechos.

El alcalde Diógenes Galván se opone, pero no tiene ninguna propuesta realista, un plan o una licitación para asumir el control de la recolección y disposición de la basura a mediados del año 2027. Galván no posee, tampoco, una propuesta para que los morosos (tanto del Estado como privados) paguen las millonarias deudas. La realidad no espera.